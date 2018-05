Bestätigt: Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti übernimmt den SSC Neapel

Trainerwechsel in Bella Italia! Der SSC Neapel hat sich von Erfolgstrainer Maurizio Sarri getrennt - und Carlo Ancelotti als Nachfolger vorgestellt. Der ehemalige Chefcoach des FC Bayern München kehrt damit erstmals seit seiner eindrucksvollen Ära beim AC Mailand (2001-2009) in den italienischen Fußball zurück.

Neun Jahre lang war der 58-Jährige im internationalen Fußball unterwegs - mit Stationen in England (Chelsea), Frankreich (PSG), Spanien (Real Madrid) und Deutschland, wo er von Juli 2016 bis September 2017 den FC Bayern coachte und zum Deutschen Meistertitel führte. Nach einem holprigen Saisonstart verloren die Bayern-Bosse jedoch die Geduld mit dem Ex-Nationalspieler aus Reggiolo und entließen den dreimaligen Champions-League-Sieger.

Sarri führte Napoli auf starken zweiten Platz

Am Mittwoch wurde publik, dass Napoli in weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit der Trainer-Legende war. Weichen muss der bisherige Chefcoach Maurizio Sarri, der seit drei Jahren die Geschicke der Neapolitaner leitete (besonders im italienischen Fußball eine lange Zeit) und von Vereinsboss Aurelio De Laurentiis auf Twitter mit entsprechend warmen Worten verabschiedet wurde.

Der 59-jährige Sarri führte Napoli in der abgelaufenen Saison auf den zweiten Platz und sammelte starke 91 Punkte, die bei 38 Saisonspielen in fast jedem Jahr zum Titelgewinn gereicht hätten. Trotzdem wurde Juventus mit 95 Punkten zum sechsten Mal in Folge Champion. Eigentlich hatte er noch Vertrag bis 2020...