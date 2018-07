Bestätigt: Hannover 96 leiht Bobby Wood vom HSV

Hannover 96 leiht den Stürmer Bobby Wood für ein Jahr plus Kaufoption vom Hamburger SV. Das bestätigten dem SPORT BUZZER sowohl Entscheidungsträger beim HSV als auch von Hannover 96. Demnach übernimmt 96 auch das komplette Gehalt des Stürmers (1,6 Millionen Euro). Am Montag soll der US-Amerikaner vorgestellt werden.

Am Ende der Saison 2017/18 stieg Wood mit dem HSV ab. Doch sein Wechsel zu den Roten sichert ihm nun die Klasse. © Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Kaderplanung vorerst abgeschlossen

Es hat länger gedauert, aber am Montag soll es fix sein, Wood soll dann in Hannover vorgestellt werden. Am Sonnabend hatte 96-Trainer André Breitenreiter noch bestätigt: "Mit Bobby Wood stehe ich seit mehreren Wochen regelmäßig im Austausch. Ich finde, dass er gut zu uns passen würde." Nun passt es auch zwischen 96 und dem Hamburger SV. Der HSV wollte Wood verkaufen, ließ sich aber auf ein Leihgeschäft ein. Nach dem Wood-Transfer ist die Kaderplanung bei 96 vorerst abgeschlossen, wenn nicht noch kurzfristig Bedarf entsteht (Verletzungen, Formtiefs). Wood ist der sechste Neue bei 96. Zuvor holte 96 Kevin Wimmer, Leo Weinkauf , Takuma Asano, Genki Haraguchi und Walace, der ebenfalls vom HSV kam.