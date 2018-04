Bestätigt: Trainer-Legende Gislason verlässt THW Kiel

Bernhard Kempa (Deutschland, * 19. November 1920, † 20. Juli 2017) prägt den deutschen Handball wie kein anderer nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war ab 1948 der überragende Spieler bei Frisch Auf Göppingen. 1954 holte er als Spielertrainer mit der Mannschaft sensationell die deutsche Hallenmeisterschaft und wenige Monate später auch die Feldmeisterschaft. Sein Name lebt in dem sogenannten Kempa-Trick weiter, bei dem der Ball einem in den Kreis einspringenden Angreifer zugespielt wird, der ihn direkt verwandelt. © imago/Baumann

Thierry Omeyer (rechts, Frankreich, * 2. November 1976) gilt als der beste Torwart der Welt. Trotz seines Alters spielt er immer noch in der ersten französischen Liga. Seine Erfolge sind kaum zu zählen, die fünf WM-Titel sind Rekord. Mit dem THW Kiel sammelte er von 2006 bis 2013 21 Titel, mit Montpellier HB 15, mit Paris Saint-Germain fünf und der Nationalmannschaft neben den WM-Siegen zweimal Olympia-Gold und drei Europameister-Triumphe. Bei fünf großen Turnieren wurde er zum besten Torwart gewählt. © dpa/Charisius

Klaus-Dieter Petersen (Deutschland, * 6. November 1968) wechselte als 17-Jähriger vom TSV Anderten (Hannover) Zu GWD Minden in die zweite Liga. Von dort startete er eine einzigartige Karriere. Mit dem VfL Gummersbach (Foto, dunkles Trikot) und dem THW Kiel holte Petersen neun Meistertitel, drei DHB-Pokalsiege, drei EHF-Pokalsiege und zweimal den DHB-Supercup. 2000 scheiterte er mit Kiel im Champions-League-Finale am FC Barcelona. Mit der Nationalmannschaft wurde er Olympia-Zweiter (2004), Europameister (2004), Vize-Weltmeister (2003) und Vize-Europameister (2002). Petersen ist staatlich geprüfter Diplomtrainer und bildet den Nachwuchs des deutschen Handballbundes aus. © dc3 Leipzig

Yoon Kyung-shin (Südkorea, * 7. Juli 1973) kam 1996 als 23-Jähriger zum VfL Gummersbach in die Bundesliga - und blieb bis 2008. In dieser Zeit wurde Yoon (Mitte) erfolgreichster Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Seine 2908 Treffer sind Rekord, ebenso die sieben Spielzeiten, in denen er Torschützenkönig wurde. Einen wichtigen nationalen Titel holte er - abgesehen vom Supercup (2006) indes nie. Dafür wurde er mit dem Hamburger SV in seinem vorletzten Jahr in DEutschland Europapokalsieger der Pokalsieger. Er entschied das Rückspiel gegen Leon mit einem Treffer Sekunden vor Schluss. © imago

Ivano Balic (Kroatien, *1. April 1979) machte in seiner Karriere unter anderem beim RK Zagreb und Atlético Madrid Station. 2003 und 2006 wurde er Welthandballer und gewann vor allem in Kroatien zahlreiche Meisterschaften und Pokalsiege. Gelegentlich als "Ronaldinho des Handballs" bezeichnet, waren seine "No-Look-Pässe" legendär. Im Sommer 2013 wechselte er überraschend zum deutschen Bundesligisten HSG Wetzlar. Hier beendete er zwei Jahre später seine sensationelle Karriere. Für Kroatien bestritt er 198 Länderspiele (535 Tore) und gewann sowohl die Weltmeisterschaft als auch Olympia. © dpa/Rehder

Nikola Karabatic (Frankreich, *11. April 1984) spielte bereits als 17-Jähriger für Montpellier HB in der ersten französischen Liga und nur ein Jahr später auch in der französischen Nationalmannschaft. Von 2005 bis 2009 spielte er in der Bundesliga für den THW Kiel, mit dem er 2007 das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League gewann. Im selben Jahr wurde er Welthandballer, diesen Titel konnte er in den Jahren 2014 und 2016 erneut gewinnen. Aktuell spielt Karabatic für Paris Saint-Germain. Für die französische Nationalmannschaft absolvierte er bereits 287 Spiele, in denen er 1139 Tore erzielte. © imago/Bibard

Talant Dujshebaev (Russland/Spanien *2. Juni 1968) gewann seine ersten internationalen Titel, nachdem er 1992 von ZSKA Moskau zum spanischen Verein Teka Cantabria wechselte. Dort gewann er die Champions League. In dieser Zeit wurde er außerdem 1992 Olympiasieger und 1993 Weltmeister. Von 1997 bis 2001 spielte Dujshebaev in der Bundesliga für TuS Nettelstedt und GWD Minden, ehe er nach Spanien zurückkehrte. Der zweimalige Welthandballer (1994 und 1996) lief bis 1995 für die russische Nationalmannschaft auf, danach für die Spanische. Er wurde Zweiter bei der Wahl zum "Welthandballer des 20. Jahrhunderts". © imago/Bergmann

Andreas Thiel (Deutschland, * 3. März 1960) spielte beinahe 30 Jahre lang (1974 bis 2001) Handball auf höchstem Niveau und war einer der besten Torleute der Welt. Der "Hexer" ist mit 256 Länderspielen der Hüter mit den meisten Einsätzen im Nationaltrikot. Er nahm an drei Olympischen Spielen teil, wurde fünfmal Meister, dreimal Pokalsieger und gewann zweimal den Landesmeister-Cup. Die 430 parierten Siebenmeterwürfe sind Rekord in der Bundesliga. © imago

Lars Christansen (Dänemark, * 18. April 1972) begann in der Jugend als Kreisläufer und wechselte erst später auf die Linksaußen-Position. Die beste Entscheidung seiner Karriere. Von 1996 bis 2010 wirbelte Christiansen für die SG Flensburg-Handewitt, ist hinter dem Südkoreaner Yoon Kyung-shin zweitbester Bundesligatorjäger. Er spielte 20 Jahre lang für die dänische Nationalmannschaft und ist mit 338 Partien und 1503 Toren sowohl Rekordspieler als auch -werfer. 2012, wenige Wochen vor seinem Karriereende, wurde er als Kapitän (Foto, mit Schale) in Serbien zum zweiten Mal Europameister. © dpa/Wolf

Wladimir Maximov (Russland, * 14. Oktober 1945) lief 172-mal für die Sowjetunion auf, erzielte 690 Tore. Sein letztes war das WM-Finale 1978, als die UdSSR als amtierender Olympiasieger der BRD um Andreas Thiel, Heiner Brand, Joachim Deckarm und Kurt Klühspieß (Foto) 19:20 unterlag. Als Trainer wurde Maximov Olympiasieger (2000, 1992), Welt- (1997, 1993) und Europameister (1996) - er prägte mit seiner Taktik die erfolgreichste Zeit im russischen Handball. © imago

Jackson Richardson (Frankreich, *14. Juni 1969) gewann zwar auch zahlreiche Vereins- und Nationaltitel, erhielt aber auch einige besondere persönliche Auszeichnungen: 1995 wurde er Welthandballer und Sportler des Jahres in Frankreich. Hier wurde er außerdem zum Spieler des Jahrhunderts gewählt und ihm wurde, gleichermaßen ob seines sportlichen Erfolges und seines Auftretens, der Titel "Ritter der französischen Ehrenlegion" verliehen. Von 1997 bis 2000 spielte er in der Bundesliga für den TV Großwallstadt und 2009 vor seinem Karriere-Ende für die Rhein-Neckar Löwen. Mit 417 Nationalspielen ist er nicht nur Rekordhalter Frankreichs, sondern landesübergreifend Rekordnationalspieler. © imago/Jan Huebner

Olafur Stefansson (Island, *3. Juli 1973) lief von 1996 bis 2003 und von 2009 bis 2011 in der Bundesliga unter anderem für die Rhein-Neckar Löwen auf. Mit dem SC Magdeburg hingegen errang er zahlreiche Titel, darunter die Champions League und zweimal den EHF-Pokal. In seinem Heimatland Island ist er eine lebende Legende und Träger des isländischen Großritterkreuzes. Für Island warf er in 330 Spielen 1570 Tore, einzig Guðjón Valur Sigurðsson warf mehr. © imago

Magnus Wislander (Schweden, * 22. Februar 1964) ist der Erste unter den Besten. Vom Handball-Weltverband IHF wurde der Schwede zum Welthandballer des Jahrhunderts gewählt. Sein Trikot hängt unter dem Hallendach der Ostseehalle, wo er von 1990 bis 2002 in 369 Spielen für den THW Kiel 1371 Tore erzielte. Er ist siebenmaliger deutscher und fünfmaliger schwedischer Meister, zweifacher EHF-Pokal- und dreifacher DHB-Pokalsieger, Weltmeister (1999, 1990), Europameister (2002, 2000, 1998, 1994) und dreimaliger Olympiazweiter (2000, 1996, 1992). Wislander ist auch in seiner Heimat zum Spieler des Jahrhunderts gewählt worden und sowohl Rekordspieler als auch -schütze. © imago/Bergmann