„Bestes Spiel“, „groteskes Ergebnis“: RB Leipzig im Zwiespalt der Gefühle

Leipzig. Das Ergebnis und die Wahrnehmung des Spiels lagen bei den Fußballern und Verantwortlichen von RB Leipzig so weit auseinander, wie die Tabellenplätze eins und 18 in der Bundesliga. Yussuf Poulsen sagte nach der deutlichen 1:4-Niederlage in Dortmund: „Es ist schwer zu erklären. Die erste halbe Stunde war die beste überhaupt in der neuen Saison.“

JETZT DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Berittene Polizeipatrouille vor dem Signal-Iduna-Park. © 2018 Getty Images Die gelbe Wand machte bereits vor dem Anpfiff Stimmung. © 2018 Getty Images Timo Werner auf der Bank. Der Nationalstürmer stand nicht in der Startelf. © 2018 Getty Images Dortmunds Axel Witsel im Duell mit RB Leipzigs Emil Forsberg © 2018 Getty Images Jean-Kevin Augustin feiert mit seinen Teamkameraden den frühen Führungstreffer. © 2018 Getty Images Jean-Kevin Augustin bejubelt das frühe Führungstor. © 2018 Getty Images RB Leipzigs Marcelo Saracchi freut sich über das frühe 1:0. © 2018 Getty Images Jubel bei RB Leipzigs Marcelo Saracchi nach dem Führungstreffer. © 2018 Getty Images Marcel Schmelzer blockt den Flankenversuch von RB Leipzigs Marcel Sabitzer. © 2018 Getty Images Dortmunds Marcel Schmelzer im Zweikampf mit RB Leipzigs Marcel Sabitzer. © 2018 Getty Images Dortmunds Mahmoud Dahoud jubelt nach dem Ausgleichstreffer zum 1:1. © 2018 Getty Images Mahmoud Dahoud feiert mit Maximilian Philipp den Ausgleichstreffer. © 2018 Getty Images Marco Reus und Ibrahima Konaté im Duell um den Ball. © 2018 Getty Images RB Leipzigs Yussuf Poulsen wird hauteng von Dortmunds Axel Witsel gedeckt. © 2018 Getty Images Diego Demme ist konsterniert nach dem Eigentor von Marcel Sabitzer. © 2018 Getty Images Ernüchterung bei RB Leipzig nach dem 3:1 durch Axel Witsel. © 2018 Getty Images Dortmunds Axel Witsel trifft per Seitfallzieher zum 3:1. © 2018 Boris Streubel Dortmunds Axel Witsel trifft per Seitfallzieher zum 3:1. © 2018 Boris Streubel War das die Vorentscheidung ? Axel Witsel dreht jubelnd nach dem Treffer zum 3:1 für die Westfalen ab. © 2018 Getty Images Dortmund feiert nach dem Eigentor von RB Leipzigs Marcel Sabitzer. © 2018 Getty Images Dortmunder Jubel nach dem Treffer zum 3:1. © 2018 Getty Images Auch beim 3:1 durch Axel Witsel war RB Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi chancenlos. © 2018 Getty Images Verzweiflung bei RB Leipzigs Yussuf Poulsen: Sein Team verliert nach gutem Start gegen Borussia Dortmund mit 1:4. © 2018 Getty Images Marco Reus wird von Leipzigs Dayot Upamecano "verfolgt" © 2018 Getty Images RB Leipzigs Kevin Kampl wird von Dortmunds Marco Reus zu Fall gebracht. © 2018 Getty Images Jean-Kevin Augustin und Marcel Schmelzer im Laufduell. © 2018 Getty Images Christian Pulisic und Dayot Upamecano im Zweikampf. © 2018 Getty Images Akrobatisch aber erfolglos: Emil Forsberg wird von Mahmoud Dahoud unsanft ausgebremst. © 2018 Getty Images Es ist nicht der Tag von RB Leipzigs Yussuf Poulsen. © 2018 Getty Images Jean Kevin Augustin ist mit den Kräften am Ende. Für Ihn kommt Matheus Cunha ins Spiel. © 2018 Getty Images Ibrahima Konaté und Marco Reus im Zweikampf. © 2018 Getty Images Lukas Klostermann und Marcel Schmelzer im Zweikampf. © 2018 Getty Images Christian Pulisic und Diego Demme im intensiven Zweikampf. © 2018 Getty Images RB Leipzigs Dayot Upamecano kommt gegen Marco Reus zu spät. © 2018 Getty Images Jadon Sancho und Diego Demme im umkämpften Duell. © 2018 Getty Images Marco Reus trifft in der Nachspielzeit zum 4:1. Peter Gulacsi ist erneut chancenlos. © 2018 Getty Images Der BVB feiert den überzeugenden 4:1-Heimerfolg gegen RB Leipzig. © 2018 Getty Images Die Enttäuschung ist Timo Werner nach Abpfiff deutlich anzusehen. © 2018 Getty Images RB Leipzigs Stefan Ilsanker tröstet seinen Teamkollegen Yussuf Poulsen. © 2018 Getty Images Yussuf Poulsen bedankt sich bei den mitgereisten Fans für die Unterstützung. © 2018 Getty Images Ralph Hasenhüttl © Christian Modla

Hätte Jean-Kevin Augustin, der das Blitztor nach 31 Sekunden vorlegte, in der 28. Minute zum zweiten Mal getroffen, wer weiß, wie der Bundesliga-Auftakt am Sonntag für das mutig und aggressiv auftretende Rangnick-Team gelaufen wäre. So stand RB zu Beginn der dritten Saison im Fußball-Oberhaus am Ende zum dritten Mal ohne Sieg da.

„So ein gutes Spiel wie heute haben wir zum Anfang noch nicht gemacht. Aber das Ergebnis ist einfach scheiße“, ärgerte sich der nimmermüde Dauerläufer Diego Demme. Als einer der aktivsten RB-Akteure bekam er allerdings für sein Defensivverhalten vor dem 1:1-Ausgleich vom Trainer einen derben Rüffel: „Er darf Dahoud da nicht laufen lassen und darauf setzen, dass er ähnlich torungefährlich in der Luft ist, wie Diego selber.“

Abhaken und den Blick auf Luhansk richten

Mit dem Vorwärtsverteidigen der Leipziger war Rangnick zufrieden, im 16er brachte sich RB um den Lohn seiner Arbeit. Beim 1:2 sowie 1:3 brach die verheilt geglaubte Standardwunde wieder auf. „Das erste war ein Eigentor. Der zweite hat auch etwas mit Konzentration zu tun. In den bisherigen Spielen haben wir es gut gemacht, noch kein Tor nach Standards bekommen. Heute waren es anderthalb“, sagte Rangnick, der versuchte, das Thema nicht all zu hoch zu hängen. Für Stürmer Poulsen gab es zwei Unterschiede: „Die waren in beiden 16ern schärfer, als wir es waren und die haben ihre Großchancen gemacht, wir nicht.“

JETZT DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Lukas Klostermann (RB Leipzig): „Wir haben in der zweiten Halbzeit alles versucht: Wir hatten uns vorgenommen, besser zu verteidigen, Druck zu machen und mutig zu bleiben. Es war ein sehr intensives Spiel. Leider haben wir uns für den Aufwand, den wir betrieben haben, nicht belohnt.“ © 2018 Getty Images Sebastian Kehl (Leiter Lizenzspielerabteilung Borussia Dortmund): „Wir waren wahnsinnig effektiv – und wir sind sehr glücklich sowie erleichtert über diesen Auftakt. Einige Abläufe brauchen sicher noch Zeit. Aber man hat gesehen, dass wir an den Standardsituaitionen gearbeitet haben. Unser Trainer bringt nen klaren Plan mit, die Fans stehen wieder hinter uns. Jetzt müssen wir diesen Schwung in die nächsten Wochen mitnehmen.“ © 2018 Getty Images Ralf Rangnick (RB Leipzig): „In so einem Spiel machen Kleinigkeiten den Unterschied aus. In den ersten 30 Minuten haben wir nahezu perfekt gespielt. Bis auf die zehn Minuten vor und nach der Pause haben wir das Spiel bestimmt. Einen Punkt mitzunehmen wäre möglich gewesen. Aber Bürki hat überragend gehalten. Und wir haben bei Flanken und Standards mal wieder nicht gut verteidigt und uns um den Lohn einer guten Leistung gebracht. Das müssen wir uns im Nachgang noch mal genau anschauen. Ich mache mir aber nach dem Spiel nicht all zu viele Sorgen." © 2018 Getty Images Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund): „Ich bin sehr glücklich über mein erstes Tor. Ich habe lange drauf gewartet.“ © 2018 Getty Images Yussuf Poulsen (RB Leipzig): "Man kann nicht sagen, dass man besser war, wenn man 1:4 verliert. Aber wir haben kurioser Weise ein gutes Spiel abgeliefert. Es ist schwer zu erklären. Denn die erste halbe Stunde war die beste überhaupt in der neuen Saison. Es ist ein komisches Gefühl, weil wir eine richtig gute Leistung abgeliefert haben." © 2018 Getty Images Roman Bürki (Borussia Dortmund): „Ich habe es sehr vermisst, vor der Süd zu spielen. Es war gefühlt noch lauter als sonst und ich war schon vor dem Spiel aufgeregt. Die ersten fünf Minuten waren nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir müssen in den kommenden Spielen direkt von Anfang an da sein.“ © 2018 Getty Images Oliver Mintzlaff (RB Leipzig): "Wir haben es ordenltich gemacht, wenn man mal das Ergebnis ausblendet. Es fühlt sich nicht nach einem 1:4 an. Von daher ist es enttäuschend, wenn man zum Teil ein überragendes Spiel macht. Es war das erste Bundesligaspiel und ich glaube, dass wir trotz der Niederlage mit sehr viel positivem nach Hause fahren." © 2018 Getty Images Axel Witsel (Borussia Dortmund): "Die Atmosphäre ist in einer guten Art verrückt. Die Fans haben uns nach vorn geschoben. Ich habe bei meinem Tor nicht groß nachgedacht. Der Ball war in der Luft – und ich habe instinktiv den Fallrückzieher gestartet. Leipzig hatte schon mehr Pflichtspiele – und besser angefangen als wir. Doch jetzt sind wir glücklich. " © 2018 Getty Images Diego Demme (RB Leipzig): "Wir haben 25 Minuten überragend gespielt, müssen in der Zeit das zweite Tor nachlegen. Bei den Standards und der einen Hereingabe haben wir gepennt. Aber auch danach waren wir spielerisch gut, hatten Chancen heran zu kommen. Aber ein Konter bringt das vierte Tor." © 2018 Getty Images Lucien Favre (Borussia Dortmund): „Sie waren besser als wir, vor allem in den ersten 25 Minuten. Sie waren schneller, besser in den Zweikämpfen. Wir haben unsere Mühe gehabt. Es war gefährlich, weil sie viele Torchancen hatten. Aber wir haben reagiert. Das 3:1 kam im richtigen Moment. Das Vertrauen ist wieder zurückgekommen.“ © 2018 Getty Images Dietmar Hamann (Sky-Experte): „Der BVB war in der ersten Halbzeit keineswegs zwei Tore besser. Aber man hat deutlich gesehen, dass die Dortmunder über mehr Erfahrung verfügen. Das gab heute den Ausschlag. Knackpunkt aus RB-Sicht waren die beiden Gegentore nach Standards.“ © dpa Marco Reus (Borussia Dortmund): „Wir haben Moral und Charakter gezeigt, hatten aber auch Glück. Ich habe es extrem vermisst, vor den Fans aufzulaufen. Der Sieg war unglaublich wichtig und gibt uns jetzt Vertrauen.“ © 2018 Getty Images

Obwohl die Köpfe in den Katakomben des BVB-Stadions auf Leipziger Seite zuerst nach unten hingen, richtete sich der Blick nach kurzem Hadern wieder nach vorn. „Wir werden uns bis Donnerstag generieren, an die ersten 25 Minuten in Dortmund anknüpfen und dann für die Europa League qualifizieren“, sagte Demme vor dem Rückspiel in den Playoffs gegen Luhansk (Hinspiel 0:0).

Die wichtigste Erkenntnis: Die große Rotation, gleich acht neue hatte Rangnick im Vergleich zum Spiel in der Ukraine aufgestellt, hatte viel Frische gebracht. Körperlich waren die Leipziger fit. Die besten Aussichten: Tabellarisch kann es nicht mehr schlimmer kommen, RB Leipzig ist erstmals in seiner Bundesligageschichte Letzter. Das zweite Spiel der Saison haben die Rasenballer im Fußball-Oberhaus noch nie verloren – am Sonntag ist Aufsteiger Fortuna Düsseldorf zu Gast.