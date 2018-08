Wulff berät die Recken: Frau von Ex-Bundespräsident in der Handball-Branche 

"Impulsgeberin" mit Olympia-Erfahrung

Bettina Wulff ist nah dran am Sport, sie hat bei den Paralympics 2012 in London intensiv mitgewirkt. Zu den Recken pflegt sie enge Beziehungen, verfolgt den Weg der Bundesliga-Handballer und war unter anderem beim Spiel in Berlin mit dabei. „Wir wollen uns weiterentwickeln“, sagt Korsen.

Und darum stünden die Recken im Austausch mit Wulff und weiteren Multiplikatoren aus der Re­gion. „Bettina Wulff ist für uns eine wichtige Impulsgeberin“, sagt der Recken-Geschäftsführer. Die 44-Jährige ließ sich gestern krankheitsbedingt bei der Ehrung für die Sterne des Sports entschuldigen. In der hannoverschen Sportszene wird sie künftig aber wohl häufiger auftauchen.