Choreo-Zoff: Innenminister Beuth verteidigt Polizeieinsatz - Kritik an Eintracht-Boss

Ärger in Frankfurt: Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat den Polizeieinsatz vor dem Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Schachtjor Donezk (4:1) als notwendig und angemessen verteidigt. Was war passiert? Beamte hatten im Vorfeld der Partie mit einem Durchsuchungsbeschluss die Ultra-Räumlichkeiten in Augenschein genommen. Kurz vor dem Anpfiff hatte die Polizei ein Banner mit offenbar beleidigendem Inhalt beschlagnahmt - der Inhalt richtete sich gegen Beuth. Daraufhin sagten die SGE-Fans die Mega-Choreografie ab.