Bewertet die Leistungen der DFB-Kicker im WM-Test gegen Saudi-Arabien

Einmal Joachim Löw sein? Kein Problem! Beim SPORT BUZZER könnt Ihr die Leistungen der DFB-Kicker im letzten WM- Test bewerten. Haben Euch wenigstens ein paar Spieler beim dann doch eher glanzlosen 2:1 am Freitagabend in Leverkusen gegen Saudi-Arabien gut gefallen? Oder haben alle 17 eingesetzten Akteure enttäuscht?

Khedira: "Alles vermissen lassen"

"Die Leistung war ähnlich wie gegen Österreich zunächst ganz gut, wir haben den Ball gut laufen lassen. In der zweiten Mannschaft haben wir dann wieder fast alles vermissen lassen. So ist es schwer. Wir haben sehr pflichtbewusste Spieler. Mir ist es unerklärlich, warum wir in der zweiten Halbzeit aufhören. Wir müssen uns jetzt gut erholen und uns ab Dienstag nochmal gut vorbereiten in Russland. Ich weiß, dass die Mannschaft eine gute Qualität hat", sagte Sami Khedira.