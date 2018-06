Bezirksliga-Relegation live: Das große Finale in den vier Gruppen

Aufstieg oder Klassenerhalt: So stehen die Chancen für die Teams in der Bezirksliga-Relegation

​Hier geht es live:

Der TSV Lenne hat in der Gruppe D alle Trümpfe in der Hand. Drei Punkte sind auf dem Konto, nun darf gegen den SV 06 Holzminden "nur" nicht verloren werden. In der Gruppe B kommt es zum absoluten Endspiel zwischen dem TSV Algesdorf und WTW Wallensen. Beide haben drei Zähler auf dem Konto, der Verlierer des Duells spielt in der nächsten Spielzeit nicht in der Bezirksliga.