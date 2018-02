Biathlon-Gold für Dahlmeier: Das Protokoll ihres Olympia-Triumphes

Folgt am Montag der nächste Streich? Nicht unwahrscheinlich! Mit dem komfortablen Vorsprung von 24 Sekunden geht Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ins Verfolgungsrennen (11.10 Uhr). „Neues Rennen, neues Glück“, sagt sie. „Aber ja, ich habe eine sehr gute Position für den Verfolger. Ich hoffe nur auf beherrschbare Bedingungen.“ Die Vorbereitung auf die Mission zweites Gold war schon wenige Stunden nach dem Triumph vom Samstag voll im Gange. So standen gestern Auslaufen, Gymnastik und Physiotherapie auf dem Programm, auf das Ergometer gestiegen ist sie auch. Die gewohnte Vorbereitung.

Am Samstag war alles anders. Auf das, was sie nach ihrem Triumph erwartete, war sie nicht vorbereitet. „Ich habe noch nie Olympiagold gewonnen, ich weiß nicht, was danach passiert. Ich habe nur bis zur Ziellinie geplant“, sagte sie.

Weltcup, Massenstart (12,5 km), Damen am 14.01.2018 in der Chiemgau Arena in Ruhpolding (Bayern). Die Biathletinnen Kaisa Mäkäräinen (r) aus Finnland und Laura Dahlmeier (M) aus Deutschland. Foto Sven Ho

Laura Dahlmeier jubelt am 12. Januar 20178 im Ziel der 4 x 6-Staffel beim Weltcup der Frauen in Ruhpolding (Bayern).

Hochkonzentriert: Laura Dahlmeier bei der WM 2013 in Nove Mesto (Tschechien) beim Schießen. Sie wurde asufgrund ihrer sehr guten Ergebnisse bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Obertilliach (drei Gold, eine Silbermedaille) wenige Wochen zuvor für die 4x6-Kilometer-Staffel nominiert.

Weltmeisterin Laura Dahlmeier feiert am 15. Februar 2017 in Hochfilzen (Österreich) ihren Sieg im Einzel (15 km).

Sportlerin des Jahres 2017: Laura Dahlmeier (rechts) und ihr Pendant Johannes Rydzek nehmen am 17. Dezember 2017 in Baden-Baden (Baden-Württemberg) im Kurhaus ihre Ehrungen entgegen.

Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier am 16. Juli 2015 in Garmisch-Partenkirchen.

Laura Dahlmeier im Januar 2018 in München bei der Einkleidung für die olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang (Südkorea).

Das Goldprotokoll des Olympiaauftakts!

Samstag, 22.25 Uhr: Pressekonferenz. Eine Viertelstunde lang plaudert sie, locker und unverkrampft wie selten. Wie schafft sie es, am Schießstand so fokussiert zu bleiben? „Das ist mein Geheimnis“, lacht sie, um es dann doch zu erklären: „Alles, was bei Olympia anders ist, spielt sich im Kopf ab.“ Sie erzählt, wie sehr sie auf diesen Moment hingearbeitet hat, dass sich ein Kindheitstraum erfüllt hat. Auf den war sie vorbereitet. „Ich habe schon als Kind im Kinderzimmer geübt, wie es ist, auf dem Podium zu stehen. Ich habe auf dem Stockbett gestanden und gejubelt.“

Sonntag, 14 Uhr: Zum täglichen Medientermin im Deutschen Haus mit den Medaillengewinnern kommt Laura Dahlmeier nicht, das war so geplant. Später meldet sie sich noch zu Wort. Sie habe den Triumph noch gar nicht richtig realisiert, sagt sie. „Ich war noch sehr aufgewühlt. So lange habe ich auf diesen Tag hingefiebert. Ich habe auch nicht so schnell in den Schlaf gefunden, ist, glaube ich, ganz normal.“

Sonntag, 19 Uhr: Medal Plaza, Siegerehrung: Laura Dahlmeiers Kindheitstraum wird wahr. Goldmedaille! „Das war der Sieg meines Lebens. Es ist unheimlich schön“, sagt Dahlmeier, als die um ihren Hals hängt. Die Eltern sind dabei, die Tochter freut es. Das familiäre Umfeld ist ihr wichtig.

Seit Ende des Rennens am Samstag: Überall Diskussionen: Wie wird das hier für sie weitergehen? Maximal fünf Rennen stehen für sie noch an. Bundestrainer Gerald Hönig auf die Frage, ob er seiner Musterschülerin hier sechs Goldmedaillen zutraut, wie es Analysten aus den USA errechnet haben: „Das hören sie von mir nicht.“ Laura Dahlmeier winkt bei dem Thema ab: „Ich bin im Moment so glücklich. Ich weiß nicht, was morgen ist, und weiß nicht, was ich nächstes Jahr mache.“ Das lässt Raum für viele Spekulationen. Sollte diese Goldmedaille etwa der Anfang vom (Karriere-)Ende sein?