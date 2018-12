Biathlon-Weltcup in Hochfilzen: Arnd Peiffer holt zweiten Platz in der Verfolgung

Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer hat seinen ersten Podestplatz in diesem Winter geholt. Der 31 Jahre alte Skijäger aus dem Harz wurde am Samstag im Verfolgungsrennen beim Weltcup in Hochfilzen Zweiter. Peiffer, der eine Strafrunde laufen musste, lag 13,7 Sekunden hinter dem Franzosen Martin Fourcade. Dritter wurde der Norweger Vetle Sjåstad Christiansen, der wie Fourcade beim Schießen fehlerfrei geblieben war.