Biathlon in Oberhof: Ungeliebter Sieger aus Russland

Oberhof. Erik Lesser ist ein Athlet, der nie kneift. Auch zu heiklen Themen hat der 30-Jährige eine Meinung – und tut sie auch öffentlich kund. Am Freitag wieder, als mit Alexander Loginow ein überführter Doper (Epo) den Weltcup-Sprint von Oberhof gewann. Der Russe war zwischen 2014 und 2016 zwei Jahre gesperrt und gehört aktuell auch zu jenen fünf russischen Biathleten, gegen die in Österreich die Staatsanwaltschaft wegen möglicher Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln bei der WM 2017 in Hochfilzen ermittelt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, droht die nächste Sperre.

Sein Sieg am Freitag war der erste Weltcup-Erfolg des 26-Jährigen. Von den über 12 300 Besuchern in der Rennsteig-Arena gab es verhaltenen Beifall. Lesser applaudierte nicht. Für überführte Doper habe er, da spricht er für viele Athleten, jeglichen Respekt verloren. „Auch wenn es schwer fällt, man muss damit leben. Es ist die Maximalstrafe von zwei Jahren ausgesprochen worden, die hat er abgesessen. Jetzt ist er wieder dabei. Und wenn keine positive Dopingprobe in der nächsten Zeit kommt, dann müssen wir das so hinnehmen. Ob wir ihn auf der Strecke respektieren, ist wieder etwas anderes“, sagte der Thüringer.