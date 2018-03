Biathlon in Oslo: Dahlmeier nutzt Siegchance nicht – Domratschewa gewinnt

Die Biathletinnen Franziska Hildebrand und Laura Dahlmeier haben zum Abschluss des vorletzten Saison-Weltcups in Oslo den ersten deutschen Doppelsieg seit über einem Jahr beim letzen Schießen aus den Händen gegeben. Hildebrand auf Rang eins und Olympiasiegerin Dahlmeier auf Platz zwei liegend, leisteten sich beim finalen Stehendanschlag je zwei Strafrunden. Zuvor waren sie fehlerfrei geblieben. Am Ende durfte sich die von Position 28 aus gestartete Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier aber mit Platz sieben über eine tolle Aufholdjagd freuen. Hildebrand kam am Ende auf Rang 14.