Biathlon-Weltmeister Simon Schempp: "Bei Großereignissen zählen nur Medaillen"

Bislang konnte Biathlet Simon Schempp seiner Favoritenrolle bei den Olympischen Winterspielen nicht gerecht werden. Im Sprint landete der 29-Jährige nur auf Rang sieben, in der Verfolgung auf Platz fünf und über 20 Kilometer gar nur auf dem 36. Rang. Noch hat der Wahl-Bayer aber gute Chancen auf Edelmetall: Am Sonntag fällt die Entscheidung im Massenstart, am kommenden Freitag in der Staffel der Männer und schon am Dienstag in der Mixed Staffel.