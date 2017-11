Biathlon-Winter mit Dahlmeier, Schempp und Co. - die deutschen Stars im Check

Die deutschen Biathlon-Stars im Saison-Check: Schempp, Peiffer, Dahlmeier und Hinz sind vier der insgesamt 12 Deutschen, auf denen aus unserer Sicht die Hoffnungen der schwarz-rot-goldenen Wintersport-Fans ruhen. © imago

Laura Dahlmeier: Bei der Biathlon-WM in Hochfilzen stellte Dahlmeier alle anderen Athleten in den Schatten. Fünf Gold- und eine Silber-Medaille durfte die Garmisch-Partenkirchenerin mit nach Hause nehmen. Ob sie diese Glanz-Leistung wiederholen kann, hängt auch davon ab, wie die 24-Jährige mit dem neuen Hype um ihre Person umgeht. An Selbstvertrauen mangelt es ihr jedenfalls nicht: "Das Ziel ist nur Olympia. Der Rest der Saison ist Zugabe." © dpa

Simon Schempp: Der 29-Jährige war einer der großen Gewinner der WM im Februar. In Holzfilzen holte er Gold im Massenstartrennen und sicherte sich damit seine erste Einzelmedaille bei einer Weltmeisterschaft. Auch im Weltcup und - noch wichtiger - bei Olympia dürfte mit ihm zu rechnen sein, wenngleich Simon Fourcade aus Frankreich als Top-Favorit gilt. Die Schienbein-Probleme, die ihm kürzlich noch zu schaffen machten, scheinen auskuriert. © imago

Nadine Horchler: Kann Horchler im Biathlon-Weltcup 2017/18 aufhorchen? Mit der 31-Jährigen ist immer zu rechnen, wie wir im vergangenen Winter in Antholz gesehen haben. Dort rückte sie für Miriam Gössner in die Mannschaft und gelangte nach einem 19. Platz im Einzelwettkampf nur als Nachrückerin in den Massenstart. Völlig überraschend sicherte sie sich vor Laura Dahlmeier ihr erstes Weltcup-Rennen. © imago

Arnd Peiffer: Der 30-Jährige steht für geballte Erfahrung und gilt grundsätzlich als Siegläufer. Bereits 2010 in Vancouver als auch 2014 in Sotschi ging der Mann aus dem niedersächsischen Wolfenbüttel an den Start. Bei den Olympischen Winterspielen vor vier Jahren gehörte er der Staffel an, die eine Silber-Medaille mit nach Hause nehmen durfte. © imago

Franziska Hildebrand: Auch wenn die Einzelstarts nicht immer ihre Sache sind, sollte man Staffel-Weltmeisterin Hildebrand natürlich nicht unterschätzen. Im Gesamt-Weltcup 2016/17 schaffte es die Biathletin aus Halle an der Saale unter die besten Zehn und avancierte als Neunte zur zweitstärksten Deutschen. Mit ihren 30 Jahren ist sie erfahren genug, um ihren Kontrahentinnen Steine in den Weg zu legen. Ihren Skiroller-Ausrutscher, der zu einer Bänderverletzung geführt hatte, sollte sie abgehakt haben. © dpa

Erik Lesser: Der Biathlet aus Thüringen kann bereits auf eine Reihe von Erfolgen zurückblicken. So sicherte er sich bei der WM 2015 die Doppel-Weltmeisterschaft in der Verfolgung und erkämpfte sich bei Olympia vor vier Jahren die Silber-Medaille im 20-km-Einzel-Wettbewerb. Den Gesamt-Weltcup der vergangenen Saison beendete der 29-Jährigen knapp hinter Norwegen-Legende Ole Einar Bjørndalen auf Rang 10. © dpa

Denise Herrmann: Irgendwie ist es immer noch ein wenig ungewohnt, Denise Herrmann mit einem Gewehr in der Hand zu sehen. Schließlich wechselte sie erst 2016 vom Langlauf zum Biathlon. Daher sollte man von der 28-jährigen Frankenbergerin auch (noch) keine Wunderdinge erwarten, wenngleich sie kürzlich mit einem Einzeltitel bei den deutschen Meisterschaften auf sich aufmerksam machen konnte. Spannend ist ihre Entwicklung aber allemal ... © imago

Benedikt Doll: Kann Doll in dieser Saison an seine "dollen" Leistungen von der vergangenen Weltmeisterschaft anknüpfen? In Hochfilzen schnappte er sich im Sprint (10 Kilometer) seinen ersten WM-Titel und zugleich seinen Debüt-Sieg in einem Weltcup-Einzelrennen. Für den 27-jährigen Sprint-Weltmeister geht es nun darum, ordentlich nachzuladen und bei Olympia weitere Erfolge einzufahren. © dpa

Franziska Preuß: Sie ist erst 23 Jahre jung und muss bereits auf eine lange Leidenszeit zurückblicken. HNO-Operationen und Herzprobleme hatten Preuß zwischenzeitlich die Chance auf weitere Schritte in der Biathlon-Welt geraubt. Eine Prognose lässt sich aktuell noch nicht abgeben, ob die Freundin von Simon Schempp noch einmal ganz oben angreifen kann. Es ist ihr zu wünschen, dass sie endlich wieder das machen kann, was ihr den größten Spaß bereitet. © dpa

Vanessa Hinz: Die waschechte Münchnerin gehört zu den Ladies, die bei der WM in Hochfilzen über sich hinauswuchsen. Sowohl in der Mixed- als auch in der Damen-Staffel ging Hinz als Startläuferin ins Rennen und hatte großen Anteil am Gewinn der jeweiligen Gold-Medaille. Leider musste sie in Pyeongchang und Kontiolahti krankheitsbedingt auf ihre Teilnahme verzichten. © imago

Maren Hammerschmidt: Die 28-Jährige gilt als echte Dauerbrennerin im deutschen Biathlon-Team. Bei allen Staffel-Rennen des vergangenen Winters war sie mit von der Partie und schoss sich von Erfolg zu Erfolg. Allerdings ging auch diese Staffel-Weltmeisterin bei den Einzelstarts zuletzt leer aus. © dpa