TV-Ärger wegen Bibiana Steinhaus! Bayern-Sieg im Iran-Staatsfernsehen nicht gezeigt

Programmänderung! Ganz kurzfristig verzichtete das iranische Staatsfernsehen IRIB am Freitagabend auf eine Übertragung des Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Augsburg und dem Deutschen Meister FC Bayern München, das die Münchner mit 3:2 gewinnen konnten. Das berichtet Natalie Amiri, Korrespondentin der ARD in Teheran, unter Berufung auf Medienberichte im Iran. Der Grund: Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus.

Die 39-jährige FIFA-Schiedsrichterin leitete in Augsburg ihr viertes Bundesliga-Spiel der aktuellen Saison. Bundesliga-Fans aus dem fußballverrückten Iran konnten das aber nicht am Fernseher verfolgen, denn IRIB verzichtete auf eine Übertragung, weil Steinhaus als Frau mit kurzen Hosen auflief. Was in Deutschland eine Selbstverständlichkeit ist, gilt im strenggläubigen Iran, das seit der Islamischen Revolution im Frühjahr 1979 unter der Führung der Mullahs steht, als Tabu. Iranische Frauen sind im Regelfall verhüllt.

Bibiana Steinhaus: Bilder ihrer Karriere Seit 2007 wird Bibiana Steinhaus als Schiedsrichterin in der 2. Liga eingesetzt. Nach mehreren Auftritten als Vierte Offizielle in der ersten Bundesliga greift die Polizistin aus Hannover seit der Saison 2017/18 auch in der ersten Liga zur Pfeife. © dpa/imago

Das iranische Fernsehen durfte wegen der strikten Regeln in der Vergangenheit schon mehrmals die Auslosungen oder Eröffnungszeremonien wichtiger Fußball-Turniere nicht komplett übertragen. Die iranischen Fans reagieren immer verärgert über die Maßnahmen, doch der einflussreiche Klerus hält an seinen islamischen Kriterien weiterhin fest.

Zensur im Iran: Schon 2017 blendete das IRIB Bibiana Steinhaus aus

Bereits im Mai 2018 wurde das Spiel des FC Bayern in Köln (München gewann 3:1) für den Zensurmeister des IRIB zur Tortur. Auch diese Partie wurde von Bibiana Steinhaus geleitet. Das IRIB übertrug die Partie zwar, schnitt Steinhaus aber immer wieder raus. Wenn das internationale Bild die Schiedsrichterin vom SV Bad Lauterberg zeigte, sahen die iranischen TV-Zuschauer Fans im Stadion. Als sie den damaligen Köln-Trainer Stefan Ruthenbeck auf die Tribüne schickte, konnte man das im Iran nicht verfolgen. Ruthenbeck saß einfach plötzlich nicht mehr auf der Kölner Bank, sondern auf den Rängen.

In Spielfilmen werden solche Szenen zensiert. Da aber Steinhaus ständig im Bild gewesen und so eine Zensierung kaum möglich gewesen wäre, sei die Übertragung einfach gestrichen worden, hieß es.

Steinhaus über Aufregung um ihre Person: "Hat sich seitdem gelegt"

Mit dem Spiel des FC Bayern in Augsburg hatte Steinhaus keinerlei Probleme. Die 39-Jährige, die in der aktuellen Saison zuvor drei Bundesliga-Spiele geleitet hatte, vergab in einem recht unkomplizierten Spiel insgesamt drei Gelbe Karten (an die Bayern Leon Goretzka und Javi Martinez sowie den Augsburger Marco Richter) und leistete sich keine gravierenden Fehlentscheidungen.

Steinhaus pfeift seit Beginn der Saison 2017/18 Spiele in der Bundesliga. In Deutschland ist die Tatsache, dass eine Frau zu den besten Schiedsrichtern des DFB gehört, glücklicherweise zur völligen Normalität geworden. Doch das war nicht immer so. "Als ich vor zehn Jahren in die 2. Liga gekommen bin und dadurch zum ersten Mal Spiele auf einer bundesweiten Plattform geleitet habe, war die Aufregung noch groß", erklärte Steinhaus dem SPORTBUZZER 2017. "Die Menschen wollten wissen: Wer ist denn das? Das hat sich seitdem aber gelegt."