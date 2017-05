Braunschweig blamiert sich in Bielefeld - und Hannover feiert es

Verrücktes Spiel an der Alm: Eintracht Braunschweig hat mit 0:6 bei Arminia Bielefeld verloren und damit fast alle Chancen auf den direkten Aufstieg verspielt. Die Bielefelder waren von Beginn an die bessere Mannschaft, wollten den Sieg mehr. Die Gäste leisteten sich ungewohnte Fehler in der Defensive. Den Auftakt machte Jan Hochscheidt, der einen Schuss von Keanu Staude (14.) ins eigene Tor abfälschte. Julian Börner erhöhte vor der Pause auf 0:2 (24.).