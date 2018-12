Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Bielefeld, Ingolstadt und St. Pauli

In der 2. Bundesliga will der FC St. Pauli mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg auf den Relegationsplatz springen. Für Arminia Bielefeld und den FC Ingolstadt geht es hingegen um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Verfolgt die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.