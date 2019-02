Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Bielefeld, Kiel und Dresden

Aufsteiger 1. FC Magdeburg ist in der 2. Fußball-Bundesliga im Jahr 2019 noch ungeschlagen. Das soll so bleiben, auch wenn auswärts mit Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr) ein starker Gegner wartet.

Beide Mannschaften sind derzeit in der Erfolgsspur. Die Magdeburger haben mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen fast das Optimum rausgeholt. Das schafften die Ostwestfalen, die im Jahr 2019 als einziges Team der Liga noch ohne Punktverlust sind. "Wir haben gesehen, dass wir gegen jeden gewinnen können und das wollen wir auch in Bielefeld unter Beweis stellen", sagte Philip Türpitz. Die Erfolgsserie der Arminen beeindruckt die Mannschaft von Coach Michael Oenning nur bedingt.