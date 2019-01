Bier-Schock zur WM 2022: Katar erhöht Alkohol-Preise deutlich

Die neue "Sündensteuer" in Katar könnte zum Stimmungs-Killer bei der Fußball-WM 2022 in Katar werden! Der Wüstenstaat hat zum 1. Januar 2019 die Preise für "gesundheitsschädliche Produkte" wie eben auch Alkohol mit der neuen Steuer drastisch erhöht. Eine Kiste Bier kostet so knapp 90 Euro. Ein teurer Luxus, den Fußball-Fans 2022 wohl auch in der Geldbörse spüren werden.

Überhaupt ist noch unklar, ob es bei der Winter-WM (Finale wohl am 18. Dezember) überhaupt Bier in den Stadien geben wird. In Katar ist Alkoholgenuss in der Öffentlichkeit grundsätzlich verboten und wird nur in lizenzierten Bars, Clubs und Hotels ausgeschenkt. Allerdings hatten die Turnierveranstalter bereits angekündigt, dass Alkohol in speziellen Fanzonen verfügbar sein wird - allerdings aus Respekt vor den Traditionen des Landes nicht überall.