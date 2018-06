Bierhoff deutlich: DFB-Quartier in Watutinki "richtige Wahl" - kein Platz in Sotschi

Teammanager Oliver Bierhoff hat nach der Ankunft der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Sotschi noch einmal betont, dass die Wahl des Stammquartiers in Watutinki die richtige Entscheidung sei. „Ich befasse mich nicht damit, wie es hätte sein können, wenn wir die ganze Zeit hier gewesen wären. Erstens hatten wir keinen Platz bei der FIFA, und zweitens bleibe ich weiter dabei, dass Moskau die richtige Wahl ist, gerade was logistische Dinge angeht“, sagte Bierhoff am Mittwoch in Sotschi und wurde deutlich: "Es ist mein neuntes Turnier als Manager. Ich traue mir zu, die Dinge einzuschätzen. Es war genau der richtige Weg, wie wir es geplant haben."