Oliver Bierhoff gibt zu: Nach WM-Aus "an Rücktritt gedacht"

Oliver Bierhoff stand nach dem peinlichen Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018 so sehr im Fokus wie nur wenige andere. Jetzt sagt der Direktor der DFB-Elf, dass er an einen Rücktritt gedacht hat.

Anzeige

Diese WM war eine Katastrophe für die deutsche Nationalmannschaft. Nach zwei peinlichen Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea musste die DFB-Elf um Bundestrainer Joachim Löw als amtierender Weltmeister bereits nach der Vorrunde die Koffer packen. Nationalelf-Direktor Oliver Bierhoff ging das Scheitern offensichtlich besonders nah - er dachte kurz nach dem WM-Aus sogar an einen Rücktritt, wie er nun in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe verraten hat.

Bierhoff, der vor allem in der Affäre um Mesut Özil keine gute Figur abgegeben hatte, sagte im Interview zu einem möglichen Rücktritt: "In der Nacht nach dem WM-Ausscheiden habe ich natürlich daran gedacht – das lässt doch niemanden kalt. Aber ich habe gelernt, nicht emotional zu entscheiden, sondern über wichtige Themen und Ereignisse zu schlafen und nachzudenken", so Bierhoff. Danach hätte er schnell wieder Energie für seine Aufgabe gehabt.

Der DFB-Kader für die Länderspiele gegen Frankreich und Peru Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München) © imago/photoarena/Eisenhuth Tor: Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) © Getty Images Abwehr: Joshua Kimmich (FC Bayern München) © dpa Abwehr: Mats Hummels (FC Bayern München) © dpa Abwehr: Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) © dpa Abwehr: Antonio Rüdiger (FC Chelsea) © dpa Abwehr: Jerome Boateng (FC Bayern München) © imago/Avanti Abwehr: Niklas Süle (FC Bayern München) © dpa Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) © imago/DeFodi Abwehr: Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) © dpa Abwehr: Nico Schulz (TSG Hoffenheim) © imago/Team 2 Mittelfeld: Ilkay Guendogan (Manchester City) © dpa Mittelfeld: Toni Kroos (Real Madrid) © dpa Mittelfeld: Leon Goretzka (FC Bayern München) © imago/Revierfoto Mittelfeld: Julian Brandt (Bayern Leverkusen) © imago/Kolvenbach Mittelfeld: Kai Havertz (Bayer Leverkusen) © imago/DeFodi Mittelfeld: Julian Draxler (Paris Saint-Germain) © dpa Mittelfeld: Leroy Sane (Manchester City) © dpa Angriff: Marco Reus (Borussia Dortmund) © dpa Angriff: Thomas Müller (FC Bayern München) © dpa Angriff: Timo Werner (RB Leipzig) © dpa Angriff: Nils Petersen (SC Freiburg) © dpa

Anzeige

DFB-Comeback von Berti Vogts?

Am vergangenen Mittwoch präsentierte Bierhoff gemeinsam mit Löw die WM-Analyse - und gab selbstkritisch Fehler zu: „Ich werde in Zukunft wieder mehr einfordern. Wir werden wieder verstärkt klare Vorgaben machen. Und wir wollen wieder näher an die Spieler rankommen. Wir werden die Kommunikation intensivieren“, sagte er bei der Pressekonferenz.

In Zukunft plane er einen Beirat, der ihn in seiner Aufgabe als Direktor unterstützen soll. "Ein Kreis von vielleicht bis zu zehn Personen, die mir Hinweise und Anregungen geben", erklärt Bierhoff die Idee, Dabei könnte es zu einem DFB-Comeback von Ex-Bundestrainer Berti Vogts kommen, den Bierhoff gern für das zehnköpfige Gremium verpflichten würde. Auch Ex-Adidas Chef Herbert Hainer soll laut Bierhoff ein Kandidat sein.

DFB-Team vor Neustart: 'Die WM tat uns allen weh'