Bierhoff erklärt die deutsche Aufstellung: „Goretzka hat Chance verdient“

Joachim Löw setzt im so wichtigen letzten Gruppenspiel gegen Südkorea erstmals bei der Weltmeisterschaft in Russland auf Leon Goretzka und Niklas Süle . WM-Neuling Goretzka kommt für Thomas Müller in die Startelf, Süle ersetzt im Abwehrzentrum seinen gesperrten Münchner Vereinskollegen Jérôme Boateng. Für Teammanager Oliver Bierhoff ist das WM-Debüt von Goretzka logisch: „Leon hat nicht nur beim Confed Cup gut gespielt, sondern auch gut trainiert. Das macht unsere Stärke aus, dass wir variieren können. Er hat seine Chance verdient“, sagte er kurz vor dem Anpfiff.

Bierhoff: Rotation ein Vorteil

Insgesamt nimmt Bundestrainer Löw am Nachmittag in Kasan fünf Umstellungen gegenüber dem 2:1 gegen Schweden vor. Mats Hummels kehrt nach Verletzung in die Innenverteidigung zurück. Zudem rücken die Weltmeister Mesut Özil und Sami Khedira nach einem Spiel Pause wieder in die deutsche Startformation. Im Fall Khedira sei laut Bierhoff klar gewesen, dass er als Routinier wieder ins defensive Mittelfeld rücken würde: „Sami ist ein Spieler mit großer Erfahrung“, sagte Bierhoff. Und genau die könnte den Vorteil gegen Südkorea bringen.