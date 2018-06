Bierhoff: "Gehe davon aus, dass Boateng zu 100 Prozent einsatzfähig ist"

Jerome Boateng wird der deutschen Nationalmannschaft beim letzten Testspiel vor der WM in Russland wohl wieder zur Verfügung stehen. Oliver Bierhoff geht davon aus, dass der Innenverteidiger des FC Bayern zu 100 Prozent einsatzfähig ist. Das DFB-Team trifft am Freitag in Leverkusen auf Saudi-Arabien.