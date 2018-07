Bierhoff stellt Özil infrage: „Hätte überlegen müssen, ob man auf ihn verzichtet!“

Nach dem peinlichen WM-Vorrunden-Aus als amtierender Weltmeister geht der DFB nun in die Inventur. In einem Interview mit der Zeitung Welt hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff Klartext über eine mögliche Neuausrichtung der deutschen Nationalmannschaft gesprochen – und auch die WM-Nominierung von Mesut Özil infrage gestellt. „Zunächst wird es darum gehen, frei von Emotionen alle Aspekte herauszuarbeiten, die zum Misserfolg geführt haben“, sagte der Ex-Nationalspieler dem Blatt. Er fange zunächst bei sich selbst an. „Jogi (Bundestrainer Joachim Löw; d. Red.) und ich wissen, dass es unumgänglich ist, alte Muster aufzubrechen. Das schließt personelle Änderungen auf allen Ebenen ein.“