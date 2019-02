Bietigheim holt neuen Trainer – SC DHfK Leipzig trifft auf alten Bekannten

Leipzig. Unverhofftes Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Aivis Jurdzs tritt am Sonntag mit dem SC DHfK Leipzig (Anwurf 16 Uhr) bei der SG BBM Bieitigheim an und benötigt unbedingt einen Sieg. Der Tabellenvorletzte hat seit Donnerstag einen neuen Trainer und den kennt Jurdzs bestens. Nun betreut der Isländer Hannes Jón Jónsson nach der überraschenden Trennung von Ralf Bader nun die Schwaben.

Jurdzs und Jónsson spielten zwischen 2013 und 2015 gemeinsam beim ThSV Eisenach. Auch einige altgediente Spieler aus Leipzig wie Lukas Binder, Bastian Roscheck oder Philipp Weber kennen den 38–Jährigen noch von den Duellen aus der Saison 2014/15. Am Ende der Spielzeit stiegen sowohl die Sachsen als auch die Thüringer in die 1. Bundesliga auf.

„Wir werden gemeinsam Vollgas geben, alles reinhauen und dann schauen wir, was wir erreichen können. Am Sonntag haben wir die erste Chance zu punkten. Ich freue mich“, kündigte der neue Coach an.