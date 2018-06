Zittern, Bangen – Ekstase! Die besten Bilder zum deutschen Schweden-Krimi

Spannender hätte es die deutsche Nationalmannschaft kaum machen können: Erst in der letzten Minute machte Toni Kroos den deutschen 2:1-Sieg mit seinem Freistoßtor perfekt. Lange Zeit hatten die Fans vorher zittern müssen - sogar das Vorrunden-Aus war während des Spiels möglich. Wie kann man diesen Gefühlsritt am besten nochmal erleben? Mit den starken Bildern, die das Spiel geliefert hat!

Der Vorrunden-Krimi in Bildern - klickt euch durch!

Doch in der letzten Minute der Nachspielzeit dann die endgültige Erlösung. Toni Kroos zirkelt einen Freistoß von der Strafraumkante an der Mauer vorbei und in die schwedischen Maschen. © Getty

Die Unterzahl hat allerdings Konzetration gekostet - und Schweden geht in Führung! Nach einem desaströsen Fehlpass in der 32. Minute von - ausgerechnet - Toni Kroos schaltet Ola Toivonen bei der "Blagult" am schnellsten und hebt den Ball über Manuel Neuer ins Netz. © Getty

Wenig später ein nächster Rückschlag: Sebastian Rudy wird im Zweikampf an der Nase getroffen, muss behandelt werden. Schweden ist fünf Minuten in Überzahl und nimmt das Spielgeschehen in die Hand. © Getty

In der 12. Minute dann allerdings ein erstes Warnzeichen: Nach Fehlpass von Antonio Rüdiger kontert Schweden blitzschnell. Jerome Boateng und Manuel Neuer retten in letzter Sekunde. Deutschland kann von Glück reden, dass Boatengs Grätsche gegen Schweden-Stürmer Marcus Berg nicht als Notbremse geahndet wird. © Getty

Direkt zu Beginn ist zu merken, dass die DFB-Elf nach der Pleite gegen Mexiko im Auftakt eine Reaktion zeigen will. Julian Draxler, Jonas Hector und Timo Werner kommen in den ersten zehn Minuten der Partie zu guten Chancen. © Getty

Nach der aufreibenden Nacht dürfen sich die DFB-Stars erstmal erholen. Erst am Sonntagabend müssen sie zu einer "leichten Regenerationseinheit". Den Rest des Tages bekommen die Spieler frei und empfangen ihre Familien im Teamhotel in Sotschi. Am Montag beginnt dann die Vorbereitung auf das finale Gruppenspiel gegen Südkorea in Kasan (Mittwoch/16 Uhr). Dann hat die Mannschaft dank der Kraftleistung gegen Schweden das Weiterkommen selbst in der Hand (So kommt Deutschland weiter!).