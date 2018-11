Lissabon war geil! Das sind die schönsten Bilder vom "Recken"-Triumph im Europapokal

"Euuuuuurooopaapookaaaaaaal, Vierschanzentournee" ... das hört man in Lissabon definitiv auch nicht allzu oft. Am Samstag ist das allerdings der Fall gewesen, intoniert von den rund 80 Fans der TSV Hannover-Burgdorf. Die "Recken" haben sich durch ein 33:33 souverän für die Gruppenphase des EHF-Cups qualifiziert.

Das Abenteuer Europa geht also weiter - beziehungsweise jetzt erst so richtig los. Die Partie in Portugal war hoffentlich nur die Ouvertüre. Unser Fotograf Florian Petrow hat das Fest am Tajo bildlich festgehalten, und wir haben für euch die schönsten Feierbilder zusammengestellt.