"Bis der letzte Fluss vergiftet ist": Pressestimmen zur Wiederauferstehung des Hamburger SV

bild.de: "HSV im Wunder-Modus" - Doch reicht es am Ende auch für den Klassenerhalt? © bild.de

rponline.de: "Der HSV lebt immer noch" - langsam glauben die Fußballfans wieder an den Traditionsverein. © rponline.de

abendblatt.de: "Der HSV arbeitet weiter am Wunder" - So schreiben es auch die Hamburger. © abendblatt.de

focus.de: "HSV-Wahnsinn geht weiter! Rettung ist nach Sieg in Wolfsburg wieder ganz nah" © focus.de

mopo.de: "Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf" - in Hamburg glauben sie wieder an den Klassenerhalt. © mopo.de