Nach Biss in die Nase: Kreisliga-Spieler erhält lange Sperre

Lee Bowyer: Englische Härte ist in der Premier League natürlich gern gesehen - allerdings nicht innerhalb des eigenen Teams. Und so wurde der ehemalige Newcastle-Kicker Lee Bowyer von seinem Verein zu einer sechswöchigen Sperre und einer Geldstrafe in Höhe von 250.000 Pfund verdonnert, nachdem er seinem Teamkollegen Kieron Dyer an die Gurgel gegangen war. © 2005 Getty Images