Bitter: Ralph Hasenhüttl verliert mit Southampton nach Führung gegen West Ham

Dämpfer für Ralph Hasenhüttl: Der frühere Trainer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig kassierte mit seinem neuen Team FC Southampton am Donnerstagabend eine Niederlage in der englischen Premier League gegen West Ham United. Nach einer völlig zerfahrenen ersten Halbzeit brachte Nathan Redmond Southampton in Führung (50.), doch Felipe Anderson sorgte nur drei Minuten später für den Ausgleich und schließlich auch noch für den Siegtreffer der „Hammers“ (59.). Hasenhüttls Team rangiert damit nur drei Punkte vor der Abstiegszone.