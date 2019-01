Bittere Nachricht für Hannover 96: Lange Pause für Ihlas Bebou

Hannover 96 gab jetzt bekannt, dass Hoffnungsträger Ihlas Bebou mindestens sechs bis acht Wochen ausfallen wird. Es handelt sich um eine schwere Muskelverletzung, was bedeutet, dass Bebou den Roten auf jeden Fall bis Anfang März fehlen wird.

Ging "Breite" zu hohes Risiko?

Der Togolese hatte schon zuvor am selben Bein, aber nicht an selber Stelle eine Verletzung auskuriert. "Das ist ganz bitter für Ihlas", sagte sein Trainer André Breitenreiter in Marbella. Und vor allem für 96. Der Ausfall des wendigen Stürmers ist eine Hiobsbotschaft für den abstiegsgefährdeten Bundesligisten.