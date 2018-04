Blamage in Mainz: RB Leipzig taumelt immer tiefer in die Krise

Willi Orban (RB Leipzig): Entscheidend war, dass wir in der ersten Hälfte nicht zwingend mit unseren Möglichkeiten waren. Wir hätten effizienter sein müssen. Unsicherheit ist bei uns nicht im Spiel, aber in der zweiten Hälfte waren wir nicht zwingend genug, nicht konsequent genug. In den letzten beiden Spielen müssen wir nochmal alles raushauen. Wir wollen uns nicht mit Niederlagen aus der Saison verabschieden.

Willi Orban (RB Leipzig): Entscheidend war, dass wir in der ersten Hälfte nicht zwingend mit unseren Möglichkeiten waren. Wir hätten effizienter sein müssen. Unsicherheit ist bei uns nicht im Spiel, aber in der zweiten Hälfte waren wir nicht zwingend genug, nicht konsequent genug. In den letzten beiden Spielen müssen wir nochmal alles raushauen. Wir wollen uns nicht mit Niederlagen aus der Saison verabschieden. © Getty Images (Archiv)

Sandro Schwarz (FSV Mainz 05): „Großes Kompliment an die Zuschauer und die Atmosphäre. Das ist die Art und Weise, die wir brauchen. Zu Beginn hatten wir viele einfache Ballverluste. Mit der Elfmetersituation haben wir uns befreit. In der zweiten Halbzeit haben wir keine Chance mehr zugelassen.“

Sandro Schwarz (FSV Mainz 05): „Großes Kompliment an die Zuschauer und die Atmosphäre. Das ist die Art und Weise, die wir brauchen. Zu Beginn hatten wir viele einfache Ballverluste. Mit der Elfmetersituation haben wir uns befreit. In der zweiten Halbzeit haben wir keine Chance mehr zugelassen.“ © dpa