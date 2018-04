Blau-weiße Glückseligkeit: 1. FC Magdeburg steigt in die 2. Bundesliga auf

Magdeburg. Der 1. FC Magdeburg hat Vereinsgeschichte geschrieben und den erstmaligen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel gewann am Samstag gegen Fortuna Köln mit 2:0 (2:0) und kann drei Spieltage vor dem Saisonende der 3. Liga nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze verdrängt werden.

Mit einem Sieg gegen Fortuna Köln verwandelt der 1. FC Magdeburg den ersten Matchball und steigt nach knapp 28 Jahren Wartezeit in die 2. Bundesliga auf.

Vor 22.316 Zuschauern in der MDCC-Arena sorgten Philip Türpitz mit einem diskussionswürdigen Elfmeter (5.) und Nico Hammann per direkt verwandeltem Freistoß (33.) für den vorentscheidenden 24. Saisonerfolg, nach dem im Stadion alle Dämme brachen. Mit dem Abpfiff stürmten die Fans aufs Spielfeld, um mit der Mannschaft den historischen Erfolg euphorisch zu feiern. Die offiziellen Feierlichkeiten sollen dann am 13. Mai steigen.