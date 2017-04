Blitz-Comeback für RB Leipzigs Timo Werner in Mainz möglich

Leipzig. In der Krise – wir sind beim RB-Gastgeber Mainz 05 – kommt bei durchhängenden Bundesliga-Fußballern alles zusammen. Das Glück verlustiert sich anderswo, die Ehefrau macht sich Gedanken über die zweite Liga und ein schrumpfendes Ankleidezimmer, die Kinder der Kicker werden in der Schule vergrault statt gegrault und nicht mehr um Autogramme gebeten. Und, besonders schlimm und den Weg zurück ins Glück nachgerade abschneidend: Der Liebesentzug der eigenen Fans. Die steigen auf Barrikaden und Zäune, fordern nächtliche Treffen auf Autobahnraststätten, die Herausgabe von Trikots, das ultimative Verlassen der Stadt, legen sich vor den Mannschaftsbus und so weiter.

An dieser Stelle der Entzweiung zwischen Mannschaft und Fans lösen wir uns wieder vom FSV Mainz 05. Den Nullfünfern schwappt zwar nach drei Niederlagen in Folge das Wasser des Rheins in den Gummistiefeln, die Fans bleiben trotzdem treu. Ein einmaliger Vorgang der Bundesliga-Historie spielte sich nach dem 1:2 in Ingolstadt auf dem Rasen der Schanzer ab. Stichwort: Wenn Du nicht weiter weißt, bildest Du ’nen Arbeitskreis. Einen mainzigartigen. Die Mainzer Profis umarmten einander und zogen sich nicht etwa die Andacht des in der Mitte agierenden Cheftrainers Martin Schmidt rein. Nein, ein glühender 05-Fan namens Ludwig zog alle in seinen Bann. Der Vorsänger der Ultras ging im Kreis ab wie, nun ja, Schmidts Katze, tigerte auf und ab, motivierte, tätschelte und hinterließ diese Botschaft: Alle für einen, einer für alle! Und: Wir packen das nur zusammen!

Mainzigartig.