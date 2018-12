Visit North Korea: Englischer Sechstligist wirbt für Reisen nach Nordkorea

Denn seit die Spartans in ihrem Stadion Werbung für das Tourismusportal Visit North Korea (!) machen, ist rund um den beschaulichen Croft Park die Hölle los. Sogar die BBC berichtet auf ihrer Website über den kuriosen Deal mit der Website, die Reisen in das autokratisch geführte, kommunistische Regime von Machthaber Kim Jong Un anbietet.

Dabei sind die Reisemöglichkeiten in Nordkorea seit vielen Jahrzehnten stark eingeschränkt. Das Auswärtige Amt rät auf seiner Website „von nicht erforderlichen Reisen in die Demokratische Volksrepublik Nordkorea“ ab. Deutschen, die sich in dem rigoros abgeschotteten Land befinden, wird empfohlen, sich in eine sogenannte Krisenvorsorgeliste einzutragen, um in Krisen- und Katastrophenfällen schnell evakuiert werden zu können. Überraschend deshalb die Aktion: Zunächst wurde im kleinen Croft Park nahe der Nordseeküste nur eine kleine Bande angebracht – das Engagement soll aber ausgeweitet werden.