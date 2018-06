Aufstellung, Taktik, Boateng: Das müsst Ihr vor dem letzten WM-Test gegen Saudi-Arabien wissen

Der wohl meisttätowierteste DFB-Star ist Jerome Boateng . Auf seinem Rücken hat er 21 Namen eines Familienstammbaums, die Arme sind komplett voll mit Tattoos und selbst auf Hals und Nacken hat der Bayern-Verteidiger Körperkunst ohne Ende. Erst im Januar folgte das nächste Projekt: Ein Mandala-Tattoo auf Nacken und Rücken - wie immer gestochen in seinem bevorzugten Studio "Love is Pain" in Berlin.

Der wohl meisttätowierteste DFB-Star ist Jerome Boateng . Auf seinem Rücken hat er 21 Namen eines Familienstammbaums, die Arme sind komplett voll mit Tattoos und selbst auf Hals und Nacken hat der Bayern-Verteidiger Körperkunst ohne Ende. Erst im Januar folgte das nächste Projekt: Ein Mandala-Tattoo auf Nacken und Rücken - wie immer gestochen in seinem bevorzugten Studio "Love is Pain" in Berlin. © Bongarts/Getty/Instagram

Etwas bescheidener mag es Boatengs Bayern-Kollege Niklas Süle , der auf beiden Armen Tribals hat - auf dem rechten Arm ein größeres, das sich bis zur Schulter zieht. Die Meisterschale wollte er sich trotz seiner Liebe zur Körperkunst aber lieber nicht auf die Haut stechen lassen. Sein erstes Tattoo bekam er mit 19. Süle: "Meine Eltern waren nicht so schockiert. Ich wollte mir schon mit 12 Jahren ein Tattoo stechen lassen. Da haben sie gesagt: ‚Kannst du knicken. Mit 18 kannst du machen, was du willst.‘ Sie waren also vorbereitet..." © imago/MIS

Erst in den vergangenen Jahren ließ sich Toni Kroos auf ein Sleeve-Tattoo ein. Darauf abgebildet ist unter anderem seine Tochter Amelie. Auf dem anderen Arm stehen ihr Name und das Geburtsdatum. Auf dem linken Oberarm steht der Name seines Bruders und Union-Profis Felix Kroos. Auf Unterarm und Ellenbogen sind eine Uhr und eine Blume abgebildet. © Getty