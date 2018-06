Boateng gesperrt: Hummels spricht über Comeback-Chancen gegen Südkorea

Mit weit aufgerissenen Augen und in den Himmel gestreckten Armen feierte Mats Hummels am Samstagabend den 2:1-Siegtreffer von Tonis Kroos in der 95. Spielminute gegen Schweden. Und durch den Erfolg gegen die Skandinavier darf das DFB-Team nun auch wieder auf den Einzug ins WM-Achtelfinale hoffen.

Gegen Schweden konnte Hummels nicht mitwirken, fehlte er doch wegen einer Halswirbelverletzung. Im wichtigen letzten Vorrundenspiel gegen Südkorea am kommenden Mittwoch (ab 16 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker und im ZDF) dürfte er allerdings wieder mit von der Partie sein. Hummles erklärte noch am Abend des Schweden-Spiels gegenüber der Bild: „Ich wollte heute bereits einen Versuch starten, aber der Doc hat gesagt, dass das Risiko zu groß ist. Es geht mir viel besser. Ich denke dass ich beim nächsten Spiel wieder dabei sein kann.“