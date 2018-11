Von Goretzka bis Boateng: Die Halloween-Verkleidungen der Stars des FC Bayern

Die Verwandlung der Bayern-Stars. Jerome Boateng, Thomas Müller und Co. kennt man in ihrer bayerischen Lederhose vom Oktoberfest-Auftritt, der Fußballer-Kluft auf dem Spielfeld oder in modischen Klamotten, wenn man sie privat durch München laufen sieht. Nun aber lernt der Fußballfan sie einmal anders kennen!

Am 31. Oktober wird seit ein paar Jahren auch in Deutschland das us-amerikanische Grusel-Fest Halloween gefeiert. Kinder klingeln an fremden Haustüren und verlangen Süßigkeiten, Ulknudeln verkleiden sich als böse Clowns und erschrecken in den Städten Leute, und die Bayern-Stars? Ja, auch die haben in diesem Jahr mitgemacht.