Fußballprofi Mesut Özil will nicht länger Teil der deutschen Nationalmannschaft sein , das teilte der 29-Jährige am Sonntagabend via Twitter mit. Özil wehrte sich gegen seine Rolle als WM-Sündenbock in der seit Mai schwelenden Affäre um die Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tyyip Erdogan.

"Özil and out": Internationale Pressestimmen zum DFB-Rücktritt von Mesut Özil

Theo Zwanziger: "Ich bin tief traurig"

Schröder-Köpf: Özil-Debatte wird Integration um Jahre zurück

Für Niedersachsens Integrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf (SPD) hat die Wochen dauernde Debatte um Mesut Özil „verheerende Folgen“ für die Integration junger Menschen in Deutschland. „Diese Vorfälle werfen Deutschland in Sachen Integration um Jahre zurück“, sagte sie am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Viele in Deutschland lebende Jugendliche, die noch außerhalb ihrer Heimat Wurzeln oder Familie hätten, seien verunsichert. Mit Blick auf Özils Kritik am Deutschen Fußball-Bund sagte sie: „Das dumpfe DFB-Verhalten, der brutale Rassismus der vergangenen Wochen, hat diese Jugendlichen erschüttert.“