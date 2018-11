Boateng und ter Stegen fehlen: Löw gibt DFB-Kader für Spiele gegen Russland und Holland bekannt

Anzeige

Zum Abschluss des verkorksten WM-Jahres braucht der Rekord-Bundestrainer Spieler mit guten Nerven für den Abstiegskampf in der Nations League. Nun hat Löw seinen Kader für den Test gegen WM-Gastgeber Russland am 15. November in Leipzig und das Abstiegsendspiel in der Nations League vier Tage später gegen die Niederlande in Gelsenkirchen veröffentlicht.

Nicht dabei ist Weltmeister Jerome Boateng. „Mit Jerome Boateng habe ich gesprochen. Ich bin davon überzeugt, dass auch ihm aktuell eine Pause gut tut”, wird Löw zitiert „Ich habe ihm gesagt, dass wir auch auf seiner Position viele Alternativen haben, gerade mit jüngeren Spielern.” Auch Torwart Marc-Andre ter Stegen wird fehlen. Der Torhüter des FC Barcelona soll die Länderspielpause nutzen, um Schulterbeschwerden, die ihn seit einigen Wochen plagen, ohne Belastung auszukurieren und behandeln zu lassen. Real-Star Toni Kroos wird erst nach dem Spiel gegen Russland anreisen. Ihm gewährt der Bundestrainer eine längere Regenerationsphase.

Auf diese Spieler setzt Bundestrainer Löw in den Spielen gegen Russland und Holland.

Der DFB-Kader für die Spiele gegen die Niederlande und Frankreich Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München) © imago/MIS Tor: Bernd Leno (FC Arsenal) © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images Tor: Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) © imago/Team 2 Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) © imago/Sven Simon Abwehr: Jonas Hector (1. FC Köln) © 2018 Getty Images Abwehr: Mats Hummels (Bayern München) © Matthias Koch Abwehr: Thilo Kehrer (Paris St. Germain) © imago/Sven Simon Abwehr: Antonio Rüdiger (FC Chelsea) © 2018 Getty Images Abwehr: Nico Schulz (TSG 1899 Hoffenheim) © imago/photoarena/Eisenhuth Abwehr: Niklas Süle (Bayern München) © imago/Eibner Abwehr: Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) © 2018 Getty Images Abwehr: Joshua Kimmich (FC Bayern München) © imago/photoarena/Eisenhuth Mittelfeld: Julian Brandt (Bayer Leverkusen) © imago/Eibner Mittelfeld: Julian Draxler (Paris St. Germain) © imago/photoarena/Eisenhuth Angriff: Serge Gnabry (Bayern München) © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images Mittelfeld: Leon Goretzka (FC Bayern) © 2018 Getty Images Mittelfeld: Kai Havertz (Bayer Leverkusen) © 2018 Getty Images Mittelfeld: Toni Kroos (Real Madrid). Er reist er nach dem Spiel gegen Russland an. © dpa Angriff: Thomas Müller (FC Bayern München) © dpa Angriff: Marco Reus (Borussia Dortmund) © 2018 Getty Images Mittelfeld: Sebastian Rudy (FC Schalke 04) © imago/Revierfoto Mittelfeld: Leroy Sane (Manchester City) © dpa Angriff: Timo Werner (RB Leipzig) © dpa Angriff: Mark Uth (FC Schalke 04) © 2018 Getty Images

Abstieg in der Nations League? Löw: "Das wollen wir verhindern"

„Logischerweise ist ein Abstieg in der Nations League nicht unbedingt wünschenswert. Das wollen wir verhindern“, sagte Löw nach der großen Oktober-Enttäuschung mit dem 0:3 im Hinspiel in Amsterdam gegen die Niederlande und dem folgenden 1:2 in Frankreich, bei dem Löw mit dem Turbo-Sturm um Leroy Sané und Serge Gnabry notgedrungen Mut zum Wandel zeigte. Löws Überzeugung bleibt: „Die jungen Spieler haben Potenzial, aber sie brauchen Zeit.“

Sieg gegen Oranje würde DFB-Elf retten

Auch bei Abstieg: DFB-Chef Grindel vertraut Löw