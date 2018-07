Bericht: Bayern-Transfer - Boateng mit Paris Saint-Germain einig!

Französische Medien melden Fortschritt im Transfer-Poker zwischen Jerome Boateng (Vertrag bis 2021) und Paris Saint-Germain. Der neue Klub von Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel ist sich laut dem PSG-affinen Portal parisunited.net mit dem Weltmeister von 2014 einig. Paris-Sportdirektor Antero Henrique soll extra für Verhandlungen mit den Beratern Boatengs aus dem Trainingslager in Asien nach Paris geflogen sein, um die letzten Details zu klären, so der Bericht.

Jetzt soll es beim Boateng-Wechsel nur noch um die Ablösezahlung an den FC Bayern München gehen. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte bereits erklärt, dass der FCB bereit wäre, seinen Innenverteidiger ziehen zu lassen , bei einem entsprechenden Angebot: "Wir haben bezüglich Jérôme Boateng keinen Kontakt zu PSG und haben auch nicht über Geld gesprochen. Ich weiß aber, dass seine Berater in Kontakt zu Paris stehen. Etwas Finales ist aber nicht entschieden", sagte er kürzlich zum Ende der US-Tour der Münchener.

Boateng ist Tuchels Wunschkandidat

Zuletzt wurden Gespräche zwischen dem Weltmeister von 2014 und Thomas Tuchel öffentlich . Er gelte es absoluter Wunschkandidat, damit der Coach in der Abwehr mit Dreierkette spielen kann. Die Gehaltsforderungen von Boateng (12 Millionen Euro jährlich) sollen laut Medienberichten bisher allerdings zu hoch für Paris gewesen sein. Dies hat sich wohl nun geändert. Allerdings: Die geschätzte Ablöse in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro könnte für PSG wegen Financial-Fairplay-Auflagen der UEFA zum Problem werden.

Rummenigge machte kürzlich den Wechselwunsch Boatengs öffentlich: "Jerome ist nach der Saison auch in Form seines Beraters zu uns gekommen und hat uns mitgeteilt, dass er zum Ende seiner Karriere etwas anderes machen will", sagte er. Seit 2011 absolvierte er 258 Einsätze für den FCB und gewann mit dem Klub unter anderem die Champions League. Boateng-Nachfolger könnte der Stuttgarter Benjamin Pavard werden. Der aktuelle Weltmeister des VfB Stuttgart soll sogar bereits in München unterschrieben haben.