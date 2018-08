Boateng könnte den FC Bayern laut Medienberichten für circa 50 Millionen Euro verlassen. Doch die Zeit drängt für Manchester United: Das Transferfenster in England schließt schon am Donnerstag (9.8.). Allerdings soll der Klub von Trainer Jose Mourinho ohnehin den englischen Nationalspieler Harry Maguire von Leicester City bevorzugen. Das berichtet jedenfalls Sky Sports.

Allerdings ist auch ein Wechsel von Boateng nach Paris derzeit fraglich. Aufgrund der Auflagen vom Financial Fair Play wäre ein Mega-Transfer von Boateng zum Tuchel-Klub ein erhebliches Risiko, nachdem die Ablösesumme für Kylian Mbappe auch erst in diesem Sommer greift. Paris überwies 180 Millionen Euro für den französischen Weltmeister an die AS Monaco.