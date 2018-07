Gleiches gilt für seinen ehemaligen Schützling Julian Weigl, den Tuchel in Dortmund trainierte. Als Ablöseforderung für Boateng sollen 80 Millionen Euro im Raum stehen. Doch wird es am Ende tatsächlich zu diesen beiden Transfers kommen?

Tut er es wirklich? Wildert Thomas Tuchel, der selbst Mainz 05 und Borussia Dortmund trainierte, nun in der Bundesliga? Der neue Trainer von Paris Saint-Germain soll nach Informationen der französischen Zeitung L'Equipe an der Verpflichtung von Jerome Boateng, der beim FC Bayern unter Vertrag steht, interessiert sein.

Kevin Trapp will bei Paris Saint-Germain bleiben – trotz Buffon-Transfer!

Gegenüber dem TV-Sender Sport1 nahm Tuchel noch am Samstag Stellung zu den Gerüchten: "Wir werden natürlich versuchen, Top-Spieler zu uns zu holen", sagte er. Den Abgang von Abwehrstar Thiago Motta wolle man kurzfristig kompensieren. Danach will PSG laut Tuchel "versuchen, die eine oder andere Verstärkung" zu bekommen, "die dem Rechnung trägt, was wir uns vorstellen". Dies lässt Raum für weitere Spekulationen.