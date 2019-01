Irrer Fuchs-Pullover: Bob Hanning sorgt vor Halbfinale gegen Norwegen für Aufsehen

Er hat noch einen im Schrank: DHB-Vizepräsident Bob Hanning hat pünktlich zum Halbfinale der Handball-WM zwischen Deutschland und Norwegen (hier im SPORT BUZZER-Liveticker) einen besonderen Pullover zur Schau gestellt: Vor Beginn der Partie war der 50-Jährige in einem dunklen Shirt mit einem großen Fuchs in einer opulenten Uniform zu sehen - nicht zum ersten Mal zeigt Hanning sich während der WM in einem spektakulären Outfit.

Hintergrund: Hanning ist seit vielen Jahren Manager des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin - den Pullover kaufte er sich also nicht zufällig. "Die Spieler sind völlig in ihrem Tunnel. ich bin total überzeugt, wir haben eine gute Chance", sagte Hanning in dem Kurzinterview, das die ARD kurz vor dem Anpfiff des Halbfinals am Spielfeldrand führte.