DHB-Vize Bob Hanning vor der Heim-WM: "Deutschland ist ein Handball-Land"

Gut erholt aus dem Malediven-Urlaub ist Bob Hanning (50) rechtzeitig vor der am Donnerstag beginnenden Heim-WM zurück auf dem Handball-Spielfeld. Beim 28:13 (9:6) über Panamerika-Meister Argentinien sah der DHB-Vize mit den 9473 Zuschauern in Kiel eine gelungene Generalprobe von Gensheimer & Co., die Lust auf mehr macht. Hanning verspürt eine Riesenvorfreude, fordert aber im SPORT BUZZER-Interview, dass „Team und Trainer ihre PS jetzt auf die Straße bringen, um ein großes Rennen zu fahren“.

Die deutschen Handball-Stars um Andreas Wolff (r.) können nicht nur Weltmeister werden, sondern mit rund 28 000 Euro pro Spieler eine für die Verhältnisse der Sportart überragende Prämie für den Titel kassieren. Wie sieht es in anderen Sportarten aus? Der SPORT BUZZER macht den Check in Fußball, Ski alpin & Co. ©

"Der Anspruch ist, unsere acht Heimspiele erfolgreich zu gestalten"

"Für den Handball in Deutschland ist die WM ein Quantensprung"

Was bedeutet die WM für den Handball in Deutschland?

Die Arenen in Berlin, Köln und Hamburg sind nahezu ausverkauft, sogar die Handball-Diaspora München ohne deutsche Spiele mit bis zu 90 Prozent. Überrascht Sie dieser Zuspruch?

Wir sind am Anfang kritisiert worden für die Wahl der Standorte. Doch da hat unser Präsident An­dre­as Michelmann ein goldenes Händchen gehabt, darauf zu bestehen, in die vier großen Städte zu gehen, nicht nach der Bundesliga-Landkarte zu schauen. Leere Hallen wie 2015 in Katar oder bei der WM in Spanien, wo sich, wenn nicht gerade der Gastgeber gespielt hat, 1000 Leute in der Arena verloren haben, wird es nicht geben. Das zeigt, dass wir ein Handball-Land sind.