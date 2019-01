Zum Abschluss der Weltmeisterschaft hat Bob Hanning noch einmal tief in seiner luxuriösen Klamottenkiste gekramt und sich für das Spiel um Platz drei zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Frankreich für ein weiteres exklusives Sweatshirt entschieden. Nachdem sich der DHB-Vizepräsident bei dem Turnier unter anderem schon in einem Barock-Pullover oder wie bei der Halbfinal-Niederlage gegen Norwegen in einem Shirt mit mutigem "Fuchs-Aufdruck" präsentiert hatte, war am Sonntag wieder sein italienischer Lieblingsdesigner Versace dran. Das von Hanning präsentierte Modell wird im Online-Shop des Modelabels als "Sweatshirt mit Zeus-Print" angeboten und kostet schlappe 695 Euro.

Hannings edler Zwirn zog sich in den vergangenen Wochen wie ein roter Faden durch das Turnier - besonders zu Beginn der Veranstaltung musste der Manager der Füchse Berlin für seinen exquisiten Geschmack reichlich Kritik einstecken. Hintergrund: Der Handball-Funktionär hatte seine Sportart als "bodenständige und nicht abgehobene Alternative" zum Fußball angepriesen. "Ich kleide mich so, wie es mir gefällt", hatte Hanning zu Beginn der WM erklärt und nach einem Auftritt in einem Gucci-Pullover während der Veranstaltung darauf verwiesen, dass er das edle Stück in einem Second-Hand-Laden in New York für 150 Dollar erworben habe.