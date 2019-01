Handball-Boss Bob Hanning kommt im Protz-Pulli von Versace zur Pressekonferenz

Prämien bei WM, EM und Olympia: So viel verdienen Leistungssportler

Die deutschen Handball-Stars um Andreas Wolff (r.) können nicht nur Weltmeister werden, sondern mit rund 28 000 Euro pro Spieler eine für die Verhältnisse der Sportart überragende Prämie für den Titel kassieren. Wie sieht es in anderen Sportarten aus? Der SPORTBUZZER macht den Check in Fußball, Ski alpin & Co. ©