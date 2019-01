Spott für Bob Hanning: TBV Lemgo "plant" Versace-Trikots für die kommende Saison

Einen Tag nach dem "Versace-Auftritt" von Bob Hanning am Mittwoch sind der DHB-Vizepräsident und sein extravagantes Outfit weiter beliebter Gesprächsstoff - offenbar auch in der Handball-Bundesliga. Der TBV Lemgo konnte sich am Donnerstag eine Spitze gegen den 50-Jährigen nicht verkneifen und twitterte ein Foto, in dem das TBV-Trikot dem Versace-Pulli des Funktionärs nachempfunden war. Dazu schrieb der Klub: "Heute ist Trikottag! Seit Wochen grübeln wir, wie unser Trikot 19/20 aussehen soll, seit gestern haben wir die Lösung Oder doch nicht?"