Bob-Olympiasiegerin Jamanka erstmals Weltmeisterin - Schneider Zweite

In nur 111 Wochen hat Pilotin Mariama Jamanka im Bobsport alle möglichen Titel gesammelt. Die Olympiasiegerin von Pyeongchang fuhr am Sonntag in Whistler den ersten WM-Titel ihrer Karriere ein. Zudem gewann die 28-jährige Berlinerin in diesem Winter ihren ersten Weltcup in Sigulda und krönte sich erstmals im Gesamtweltcup mit der Kristallkugel. Ihren ersten Coup hatte sie am 13. Januar 2017 mit dem EM-Titel in Winterberg geschafft.