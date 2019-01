Nach Ansicht der Klub-Bosse Christian Heidel von Schalke 04 und Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt hat das höchst offensive Transferverhalten mancher Premier-League-Klubs negative Auswirkungen auf den englischen Fußball und führt zu Problemen auf dem gesamten Spielermarkt. "Die Engländer kaufen den Nachwuchsmarkt leer", sagte Bobic am Donnerstag im Rahmen einer Talkrunde auf dem Spobis in Düsseldorf. Dieses Vorgehen werde zum Problem, weil die jungen Spieler keine Einsatzmöglichkeiten hätten und dann häufig an andere Klubs weitergereicht würden. Heidel beschrieb die Situation so: "Bei uns steht das Telefon nicht still: Engländer rufen an, die uns ständig irgendwelche Spieler verleihen wollen."